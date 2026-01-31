巴國俾路支省分離主義武裝分子襲擊 釀多人死傷

記者賴韋廷／綜合報導

巴基斯坦西南部俾路支省於1月31日發生分離主義武裝分子襲擊事件，造成10名安全部隊人員、5名平民和58名武裝分子喪生。巴國政府強調，安全部隊已平息相關襲擊。

法國新聞網站「France 24」報導，武裝分子於上午在俾路支省12個地點發動協調式恐攻，針對軍事設施、警察以及地方官員發動槍擊和自殺炸彈攻擊，並釋放監獄囚犯、奪取槍枝彈藥。恐攻造成部分地區電信服務及交通中斷，全省的鐵路也暫停運作。分離主義組織俾路支解放軍（BLA）已坦承犯案。

巴國政府指出，在本次衝突中擊斃多名武裝分子，並重申持續打擊恐怖主義的決心。俾路支省省長巴格提強調，安全部隊在過去一年已消滅超過700名恐怖分子。

報導指出，俾路支解放軍等武裝組織數十年來持續尋求獨立，並指責旁遮普裔人士主導的地方政府經濟政策，以及中共在當地的大量投資計畫涉嫌掠奪資源與壓迫勞工，因此多次展開恐怖攻擊，衝擊區域穩定。

巴基斯坦西南部俾路支省發生恐攻，造成10名安全部隊人員、5名平民和58名武裝分子喪生。（達志影像／美聯社）