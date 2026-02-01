巴基斯坦俾路支省遭血洗逾125死 巴國指控印度涉入

巴基斯坦西南部俾路支省於1月31日爆發數十年來死傷最慘重的動亂，分離主義武裝分子發動大規模攻擊，鎖定警察局、監獄及平民，造成至少33名平民與安全人員死亡，軍方隨即展開強力掃蕩，擊斃92名襲擊者，單日累計死亡人數超過125人。

當局指控，這起讓全國陷入恐慌的攻擊行動背後有鄰國印度支持；印度當局則持續駁斥相關指控。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉

