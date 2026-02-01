巴基斯坦俾路支解放軍衝突已致193人身亡

▲巴基斯坦俾路支省（Balochistan）爆發數十年最嚴重流血衝突。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 巴基斯坦俾路支省（Balochistan）爆發數十年最嚴重流血衝突，俾路支族分離主義武裝份子針對警察局、監獄、平民發動系統性攻擊，安全部隊予以反擊，連同武裝份子在內，造成至少193人身亡。

根據路透報導，巴基斯坦俾路支省首席部長於週日表示，該省發生一系列協同槍擊與炸彈襲擊，造成近 50 人死亡。隨後，巴基斯坦安全部隊進行了一場長達 40 小時的戰鬥，共擊斃 145 名武裝分子。

這個鄰近伊朗與阿富汗、資源豐富的西南部省分，正經歷多年來最嚴重的暴力衝突之一。當地叛亂分子針對安全部隊、平民及基礎設施的襲擊正不斷升級。

巴基斯坦內政部次長喬杜里（Talal Chaudhry）指出，襲擊者於週六喬裝成平民，進入醫院、學校、銀行和市場後開火。他表示，「在每一起攻擊事件中，襲擊者都穿著便服，無差別地針對在商店工作的一般民眾」，武裝分子甚至利用平民當作「人肉盾牌」。

分離主義組織「俾路支解放軍」（BLA）承認相關襲擊事件並聲稱對此負責，該組織表示發動了代號為「Herof」（意為：黑色風暴）的行動，目標是全省境內的安全部隊。在省會奎達市（Quetta），隨處可見被燒毀的警車與佈滿彈孔的門窗，安全部隊隨即封鎖街道並加強巡邏。

根據首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti）說明，平民死亡人數達31人；執法人員17人身亡；武裝分子 145 人被擊斃。布格蒂表示，「我們早已收到情報顯示此類行動正在籌劃中，因此我們提前一天展開了預防性行動」；他強調，這是叛亂活動加劇以來，在如此短時間內擊斃武裝分子人數最多的一次。

路透提到，俾路支省是巴基斯坦面積最大但最貧窮的省分。數十年來，當地俾路支族分離主義者一直爭取更高的自治權，以及對其天然資源，如礦產、天然氣收益的更大分配份額。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）提到，此次有兩起襲擊涉及女性參與者，且武裝分子越來越傾向針對平民、勞工和低收入族群。軍方則強調，已成功擊退武裝分子試圖奪取城市或戰略設施的企圖。巴基斯坦軍方指責這些襲擊是由「印度贊助的武裝分子」所為。對此，印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）於週日嚴詞駁斥，稱其為無稽之談，並反指巴基斯坦當局是在轉移對其國內問題的注意力。

