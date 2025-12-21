巴基斯坦前總理夫婦涉非法購回國禮 各遭判刑17年

（中央社伊斯蘭馬巴德21日綜合外電報導）巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）及其妻子畢比（Bushra Bibi）涉嫌以低於市價購回豪華國家禮品一案，法院昨天將兩人各判處17年徒刑。

綜合路透社和法新社報導，依巴基斯坦法律規定，政府官員必須申報所有收受的禮品，若超過一定價值，只能存放於國庫，或按規定價格向國家買回。

昨天的判刑涉及一套由義大利高檔珠寶品牌寶格麗（Bulgari）製作的珠寶組合，該珠寶由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2021年5月贈送給伊姆蘭汗及其妻子。

在這宗被控以低於市價購回國家禮品的案件中，伊姆蘭汗及其妻子分別被判10年刑期，罪名為刑事背信，另依反貪腐法律再判7年。

檢方稱，伊姆蘭汗及其妻子以遠低於市價的價格向國家購回這些禮品，違反了巴基斯坦的禮品規定。

伊姆蘭汗家族的律師烏默（Rana Mudassar Umer）表示：「法院在未充分聽取辯方陳述的情況下作出判決，對伊姆蘭汗與畢比各判處17年徒刑，並處以高額罰款。」

另一名律師薩夫達爾（Salman Safdar）表示，伊姆蘭汗已指示法律團隊向伊斯蘭馬巴德高等法院提出上訴。

伊姆蘭汗所屬政黨「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）在社群平台X上發文表示，這項最新定罪是「法庭未審先判，只是為了延長伊姆蘭汗非法且不公正的監禁」。「全世界都知道這些案件是出於政治動機。」

這項判決是伊姆蘭汗最新一次法律挫敗。自2022年被趕下台以來，他面臨大量訴訟，指控範圍從貪腐、違反「反恐法」到洩露國家機密等，不一而足。

伊姆蘭汗自2023年被監禁以來，始終否認所有指控，並指控當局對他進行政治迫害。（編譯：嚴思祺）1141221