巴基斯坦力推無現金交易 首都傳統市場改電子支付

南亞國家巴基斯坦是亞洲的新興市場，而農業更是全國的經濟支柱，水稻、小麥、甘蔗、棉花和糖等糧食和經濟作物，是人民的主要收入。

販賣水果的攤販正大聲叫賣，希望顧客能夠看過來、多買一點。巴基斯坦的傳統市場1個星期只有擺攤1次，除了蔬果，日常用品、香料、紡織品和雜貨在這裡通通找得到。

而為了改善治理、減少腐敗，並且提高經濟活動的透明度，巴基斯坦政府積極發展無現金交易。這個市場總共有2743個攤位，90%的攤商已經改用QR code，消費者只要掃一下就可以立刻支付，而這裡也是巴基斯坦第一個轉型成功的大型傳統市場。

廣告 廣告

顧客法蒂瑪說道，「有些小販，特別是普什圖人經營的，就不接受電子錢包，只收現金，有些人說條碼不能用，這是不對的，政府應該要來查看。既然都推行了，那麼大家都應該使用，而且我們稅都繳了，這個系統可以讓資金透明化是好事。」

市場攤商哈立德認為，「對我們來說真的很方便 ，對大眾也有好處，有時候口袋裡沒錢，使用電子支付就可以立刻解決，政府的這個政策很好，我們都很感激。」

巴基斯坦國家銀行在2022年推出了全國統一的QR code版本，提高支付系統的互通性。而從2024年的財報來看，個人對商家的交易量大幅增加，今（2025）年的第3季，已經有超過77萬8936家零售業者支援QR code支付。

只是也有攤商擔心有時候顧客很多，但網路卻不穩。

市場攤商阿爾沙德指出，「這裡大多時候都很忙，可是網路不是很穩定。2、3天前有2到3個客人要掃QR code支付，但因為網路壞了就無法支付，必須掏出現金來。網路的問題確實存在，有時候會變很慢，有時候又不穩，要花很多時間。」

僅管巴基斯坦政府展現推動數位化轉型的決心，但還是有些問題必須解決，像是農村地區的網路普及性和基礎建設的穩定性、安全性等問題，或是商家缺乏足夠的培訓、不熟悉電子支付的流程，或者對新技術的不信任，導致商家和消費者仍然高度依賴現金支付。