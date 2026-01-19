巴基斯坦商場大火傷亡慘重！火勢燃燒36小時

▲巴基斯坦第一大城喀拉蚩市中心一座購物商場發生大火，造成至少14人罹難，仍有將近70人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 巴基斯坦第一大城喀拉蚩市中心一座購物商場，17日晚間發生大火，火勢狂燒36小時才撲滅，死亡人數至目前已上升至14人，初估約仍有將近70人失蹤。

根據半島電視台報導，巴基斯坦當局表示，上週末喀拉蚩一家購物中心發生的火災，死亡人數已上升至至少 14 人，目前搜救人員仍在尋找失蹤者的下落。

喀拉蚩南區副警察長拉扎（Syed Asad Raza）週一告訴當地媒體《黎明報》（Dawn），救援人員自週日傍晚以來又尋獲了 8 具遺體，死亡人數從 6 人增加到 14 人。

外科醫師賽義德（Dr Summaiya Syed）提到，共有 5 具遺體被送往當地醫院。目前警方與救援小組正利用手機數據追蹤約 54 至 59 名失蹤人員，並已聯繫家屬收集相關細節。

喀拉蚩是巴基斯坦最大的城市，也是南部信德省（Sindh）的首府。信德省省長泰索里（Kamran Tessori）週一視察現場時告訴當地媒體，失蹤人數可能「超過 70 人」，坦言狀況令人擔憂，強調這是一場重大的悲劇，

報導提到，這場火災發生於週六晚間，地點位於密集的商業區域古爾廣場購物中心（Gul Plaza），消防員在經過約 36 小時的奮戰後，才控制住這場熊熊大火，讓救援隊得以進入建築物營救受困者。然而，該建築目前極不穩定，隨時可能倒塌。

負責救援救援行動的首席執行官賈拉勒（Abid Jalal）表示，由於商場部分區域仍不斷冒出濃煙，滅火工作隨時重新啟動。

至於起火原因，當地官員最初懷疑火災是由其中一家商店的電路短路引起，但隨後表示起火原因尚未確認，警方的調查仍在進行中。當地店家與居民抱怨，由於相關單位反應遲緩，加上水源與設備短缺，阻礙了一開始的滅火工作，商家數十年累積的生計毀於一旦。

喀拉蚩過去曾多次發生致命火災，當地違章建築眾多且防火安全標準低落，2012年，喀拉蚩一家成衣廠發生大型火災，奪走 260 條人命。2023年11月，同樣位於市區的一家購物中心發生火災，造成 10 人死亡，22 人受傷。

