巴基斯坦商場大火夾層尋獲30具遺體 罹難者增至61人

（中央社喀拉蚩22日綜合外電報導）巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）市中心一座購物商場17日晚間發生大火，官員今天表示死亡人數增至61人。搜救人員在大樓夾層的一間商店內發現30具遺體，使罹難人數大幅攀升。

巴基斯坦「國家報」（The Nation）報導，這起致命火災由「古爾廣場購物中心」（Gul Plaza Shopping Centre）地下室引燃。

這座廣場為批發與零售市場，火勢迅速蔓延至整棟建築，直到將近36小時後才被控制住。

廣告 廣告

喀拉蚩高階警官拉扎（Asad Raza）指出，30具遺體是在夾層一家名為Dubai Crockery的商店內尋獲。

他說：「這家店位於夾層，顯然這些不幸的人，包括店主與顧客，試圖關上店鋪鐵門來躲避火勢。」（編譯：徐睿承）1150122