巴基斯坦商場大火 已14罹難、50多人失蹤

暗夜裡整片山林陷入火海，鄰近醫院的病患坐上輪椅狼狽撤離。智利中南部熱浪來襲，高溫乾旱加上狂風發威，導致森林野火狂燒，將夜空染成橘紅，週末估計至少爆發23處起火點，消防單位坦承根本難以控制。

更糟的是，火勢持續向城市蔓延，不少房屋一夜之間慘遭祝融夷為平地，痛失家園的民眾簡直不敢置信。

災民說道，「我母親、我的嬸嬸、叔叔，他們有及時撤離，我們什麼都沒拿就走了，我們沒有辦法好好撤離。」

這場野火燒毀8500公頃的林地，迫使5萬人撤離家園。智利總統柏瑞克隨即宣布，中部2個大區進入緊急狀態。同時表示他已跟新當選總統卡斯特通話，兩人週一（19日）將在總統府會面，共商因應對策及重建計劃。

智利總統柏瑞克表示，「今天我們確認已有18人死亡，但不幸的是，我們確信這個數字還會上升。」

近年來智利因為乾旱，以及擴大改種具有經濟價值的松樹及桉樹，造成森林野火日益嚴峻。2023年智利中部瓦爾帕萊索地區爆發野火，就奪走130多條人命。

鏡頭轉到巴基斯坦，大城喀拉蚩一處商場，週六晚間突然傳出大火，火勢從一樓商家迅速向上蔓延，警消抵達時，整棟建築幾乎已經全部陷入火海，打火兄弟連夜灌救，到了第二天仍在與火舌奮戰。

救援部門主管謝赫指出，「滅火行動仍在進行中，還需要一些時間，正如我們所見，建築物的狀況非常危急，建築物的前部隨時都有可能坍塌。」

這場大火延燒一天一夜仍未獲得控制，除了死亡人數持續攀升，還有50幾人下落不明，商家更是抱怨損失慘重。

而大火為何未能及時撲滅，輿論也傳出各種檢討聲浪，包括消防人數不足、救援來得太慢、以及商場開設過多店鋪，以及政府官員怠忽職守等等。還有批評指出，消防體系未能提升滅火技術，只用灑水，沒有同步使用泡沫滅火系統，恐怕也是商場內倉庫火勢不斷復燃的主因。