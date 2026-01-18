巴基斯坦商場暗夜惡火 至少3人死亡、10多人傷

巴基斯坦南部大城喀拉蚩（Karachi）的一間商場，當地時間17日晚間發生暗夜惡火，至少造成3人死亡、10多人受傷，起火原因尚待調查。據了解，在火苗竄出時，商場內大多數的店面正準備打烊或已經關門，而此次起火點位在存放衣物、塑膠用品的地方，導致火勢迅速蔓延，現場竄出的濃濃黑煙從遠處就可以看到，消防單位獲報後連忙趕往灌救。

現場火勢猛烈，消防人員急忙出動灌救。圖／美聯社

事實上，巴基斯坦大多數的建築物都缺乏消防系統，喀拉蚩在2023年11月也曾發生一起商場火災，那時釀成10人死亡、22人受傷的悲劇。

