巴基斯坦喀拉蚩商場大火已14人死亡 尚有數十人失蹤

孟加拉喀拉蚩一座大型商場1月17日發生大火，火勢撲滅後人員在現場檢視狀況，尋找生還或者罹難者。路透社



巴基斯坦消防人員週一（19日）開始在喀拉蚩（Karachi）一座大型購物中心仍冒著煙的殘骸中展開搜救，目前仍有60 多人失蹤。這場發生在週六（17日）晚間的大火，已造成至少14 人死亡。

火災發生於週六深夜，地點位在喀拉蚩歷史中心的古爾大商場（Gul Plaza）。這棟多層建築占地面積超過一個足球場，內部設有約1200間店鋪。

影片顯示，建築物當時竄出猛烈火焰，消防員徹夜奮力撲救。週一，人員開始進行火場降溫作業，並清理散落在街道上的扭曲金屬、瓦礫、掉落的冷氣室外機及店鋪看板。搜救人員警告，殘餘的建築結構極不穩定，隨時有倒塌風險。

數百人聚集在建築物圍觀搜救，其中包括許多店主，他們的畢生心血在一夜之間化為灰燼。一店主巴諾悲痛表示：「我們現在一無所有，被打回原形，20年的努力全沒了。」

警察局長奧多（Javed Alam Odho）指出，火勢中已有14人遇難，約60人失蹤。他表示：「搜救工作正在進行，我們希望盡快完成，但無法給出具體時間表。」他補充說，火災中受傷的18人已出院，「隨著搜救持續進行，傷亡人數可能會增加。」

據當地媒體報導，喀拉蚩市長瓦哈卜（Murtaza Wahab）在火災發生23小時後，週日晚間才去視察現場時，民眾怒火噴發，高喊反政府口號，抗議消防隊的反應速度過慢。

斷路器故障電線走火

根據救難單位資訊，當局於當地時間週六晚間10時38分接到首通報案電話，稱1樓店鋪起火。當消防員抵達時，火焰已蔓延至高樓，吞噬了大部分建築。

商場內部的影像顯示，商店被燒得焦黑，隨著大火在整棟建築中延燒，現場呈現一片橘紅火光。消防員表示，古爾大商場缺乏通風設施導致濃煙充斥商場，阻礙了營救受困民眾的進度。

警察局長奧多週日告訴記者說：「起火原因似乎是斷路器故障。這座商場的動線與結構設計本就複雜，加上內部存放的物品，像是地毯、毛毯及樹脂類物件的易燃性質，導致火勢持續悶燒。」

這場古爾大商場的大火可能是喀拉蚩自2012年工業區大火以來規模最大的火災，當年的火災造成260多人死亡，法院隨後在2020年裁定該案涉及人為縱火。

