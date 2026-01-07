即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心遽增，對台滲透手段更加無孔不入，甚至多次以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。中國與巴基斯坦外交部長日前會面，竟指稱「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，我國外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的荒唐及扭曲言論，予以嚴正譴責，並對巴基斯坦政府一再屈從順應中國威權的行徑表達高度遺憾。

中國外長王毅於今（2026）年1月4日在北京與巴基斯坦伊斯蘭共和國副總理兼外交部長穆罕默德（Mohammad Ishaq Dar），共同主持中巴第七次外長戰略對話，並發表聯合新聞公報，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字內容。

廣告 廣告

對此，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合新聞公報，否認台灣客觀存在的事實，呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

「台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來；全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護」，外交部強調，台灣作為國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

原文出處：快新聞／巴基斯坦太惡劣！竟高喊「台灣是中國一部分」 外交部震怒開嗆了

更多民視新聞報導

管碧玲再發聲！F-16飛官墜海失聯「海巡徹夜搜救」 最新進度曝光

中國又來亂！國防部偵獲18機艦、2空飄氣球擾台

F-16飛官度完蜜月「返台48hrs就出事」！私下為人曝

