巴基斯坦姊妹花遭輪流性侵 4嫌落網1人在逃

巴基斯坦拉合爾市兩名姊妹日前遭5人輪流性侵。（示意圖／翻攝自photoAC）





巴基斯坦拉合爾市兩名姊妹日前遭5人輪流性侵，當地警方表示，已於週六逮捕4名涉嫌集體性侵兩名姊妹的嫌犯，另有1名嫌犯仍在逃，警方正持續展開搜索行動，全力追緝。

根據《DAWN》報導，事發前一日，兩名姊妹外出前往Umar Block上班，當天返家後向母親哭訴途中遭人性侵，母親得知後立即向警方提出控訴，指控5名男子性侵其兩名女兒，要求警方立案調查並為女兒伸張正義。警方隨後依性侵罪嫌受理案件，並展開偵辦。

起訴資料指出，兩名姊妹當時前往與兩名熟人會面，該兩名熟人已被列為涉案對象。與兩姐妹見面其間，其中一人再召來一名持有武器的嫌犯，該嫌犯隨後通知其他同夥到場，眾人即對兩姊妹輪流性侵。

巴基斯坦拉合爾市警方表示，姐妹兩人已完成指認程序，並確認所有涉案嫌犯身分。經初步調查與相關證詞比對後，警方鎖定5名嫌犯，並於週六逮捕其中4人。

警方指出，案件目前仍在進一步調查中，相關嫌犯已依性侵罪嫌移送偵辦。對於仍在逃的第5名嫌犯，警方已展開搜索。警方也呼籲，民眾如掌握相關線索，應主動向警方通報協助辦案。

