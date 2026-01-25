巴基斯坦婚禮上恐怖分子「引爆炸藥背心」 釀7死逾20傷

巴基斯坦西北部一場婚禮當地時間23日遭遇自殺炸彈攻擊，造成至少7人死亡、超過20人受傷。根據《ABC新聞》、《路透社》及《半島電視台》引述當地警方消息，這起攻擊發生在開伯爾-普什圖省的德拉伊斯梅爾汗市，當時賓客正隨著鼓聲起舞慶祝。

當地居民24日正在清理遭自殺炸彈客襲擊的廢墟現場。 （圖／《美聯社》）

目擊者向《ABC新聞》表示，一名自殺炸彈客在婚禮儀式進行期間引爆身上的炸藥背心。攻擊發生當天確認3人死亡，但死亡人數隨後持續攀升。當地警察局長阿德南·汗（Adnan Khan）指出，警方在事件發生後將死傷者送往醫院，部分傷者情況危急。

截至1月24日，又有4名傷者在醫院不治身亡，使總死亡人數上升至7人。這場婚禮在親政府社區領袖努爾·阿拉姆·馬蘇德（Noor Alam Mehsud）的住所舉行，該建築同時也是和平委員會成員的駐地。

《半島電視台》報導，這些委員會由當地居民及長老組成，獲得伊斯蘭馬巴德政府支持，目的是協助對抗阿富汗邊境地區的武裝分子。目前尚無組織宣稱對此次致命爆炸案負責，但外界懷疑可能是巴基斯坦塔利班組織（Tehreek-e-Taliban Pakistan，簡稱TTP）所為。

該組織在阿富汗邊境兩側活動，曾將和平委員會成員視為叛徒。聯合國安理會指出，TTP曾發動多起自殺炸彈攻擊及其他襲擊事件。《半島電視台》報導，這起攻擊發生時，巴基斯坦軍方正準備在巴基斯坦與阿富汗邊境地區打擊武裝組織，數萬名民眾已因軍事行動準備而被迫離開家園。

