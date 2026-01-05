巴基斯坦將分批接收中國殲-35E隱形戰機! 首批規模曝光 還有這些武器
[Newtalk新聞] 巴基斯坦近日傳出將分批接收中國製 殲-35E 隱形戰機，首批數量約 4 至 12架。儘管巴基斯坦國防部長先前曾否認已簽署正式採購協議，但飛行員換裝訓練、基地設施升級等前期準備工作傳已陸續展開。
據《寰球戰略解讀》文章提到，巴基斯坦空軍參謀長日前曾公開表示，面對戰場環境的快速演變，「為維持有效威懾，引入下一代作戰平台已不可避免」。政府也向國會證實，已收到中方提出的整體方案，內容除了殲-35E 戰機之外，也包含 空警-500 預警機與 紅旗-19 防空系統。
《寰球戰略解讀》分析指出，若該計畫成真，巴基斯坦將成為少數非西方陣營中，實際部署第五代隱形戰機的國家之一。對中國而言，殲-35E 進入高威脅實際部署環境，將是一個很好的「成果發表」場所；反觀巴基斯坦，若武器成效顯著，也有助於降低對西方軍事的依賴。
文章提到，據外媒與外界分析估算，這項交易總額約介於 50 至 60 億美元之間。在巴基斯坦財政仍受國際貨幣基金（IMF）監督的情況下，外界認為，融資結構將仰賴中方提供信用額度、延長還款期，甚至可能比照過往 JF-17 「梟龍」戰機專案模式，由中方分攤部分成本，並與中巴經濟走廊相關安排掛鉤。
文章指出，殲-35 系列源自 FC-31 「鶻鷹」驗證機，歷經多年改良後發展出陸基與艦載版本。中國解放軍近年已有限度部署殲-35A 陸基型，艦載型亦在「福建號」航空母艦上展開測試；出口版 殲-35E 則在保留隱形身型、內埋彈艙與感測器融合架構的同時，對部分系統進行調整，以兼顧性能與技術保護。
分析指出，殲-35E 為雙引擎中型隱形戰機，作戰半徑超過 1,200 公里，若搭配長程空對空飛彈，便可在不主動開啟雷達的情況下執行遠距攔截任務。
文章中指出，殲-35E 若正式服役，對巴基斯坦而言，隱形能力與長程武器組合，可能對沖印度現有「陣風」戰機、「流星」飛彈與 S-400 防空系統的優勢；對中國而言，則進一步鞏固中巴戰略合作關係，同時增加印度軍事部署的複雜度。
印度軍事分析界亦警告，若巴基斯坦在 2020 年代中後期取得穩定的五代機戰力，而印度本土 AMCA 第五代戰機計畫仍需至 2030 年代才能成熟，恐將形成一段不容忽視的戰略空窗期。
