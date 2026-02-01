巴基斯坦恐攻逾120死！俾路支省血戰、女戰士現蹤 巴國指印度介入

編譯張渝萍／綜合報導

巴基斯坦發生武裝分子與軍方衝突嚴重死傷！巴基斯坦軍方31日表示，在動盪不安的西南部俾路支省（Balochistan ），被軍方稱為「恐怖分子」的武裝團體「俾路支解放軍」（BLA）發動了多起自殺式與槍擊攻擊，造成 33 人死亡，其中包括平民；而前往應對暴力事件的安全部隊則擊斃了 92 名襲擊者。

這場衝突被認為是數十年來武裝分子傷亡最慘重的一天。

「俾路支解放軍」在巴基斯坦俾路支省首府奎達受到部分當地民眾歡迎。（圖／翻攝自X平台 @Mureed）

俾路支解放軍展開攻擊33死 92叛軍遭擊斃

美聯社報導指，在這波攻擊中，「俾路支解放軍」鎖定平民、高戒備監獄、警察局以及準軍事部隊設施攻擊。軍方表示，死亡人數包括18名平民、15名安全人員，以及92名叛亂分子。

儘管「俾路支解放軍」與巴基斯坦激進組織塔利班，經常在俾路支省及全國其他地區襲擊安全部隊，但如此大規模、組織協調的攻擊相當罕見。

Eleven civilians, 10 security personnel and 67 militants were killed in multiple attacks across Pakistan's Balochistan province, authorities say.



The separatist group, Baloch Liberation Army, claimed responsibility; BLA videos show women fighters taking part in the attacks. pic.twitter.com/1db01xHeZy — DW News (@dwnews) January 31, 2026

當局表示，過去48小時內在俾路支省已有至少133名武裝分子被擊斃，其中92人是在31日被擊斃。

軍方與巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）聲稱，這些襲擊者獲印度的支持。新德里尚未立即回應；印度此前已多次否認類似指控。

被取締的「俾路支解放軍」宣稱對這些自殺與槍擊攻擊負責。在攻擊期間，有部分銀行遭到搶劫，一處警察局以及數十輛車輛被焚毀。

俾路支解放軍驚見女戰士身影

報導指，「俾路支解放軍」發布的影片顯示有女性戰鬥人員參與攻擊，顯然是宣傳行動的一部分，旨在凸顯女性在該武裝組織中的角色。

「俾路支解放軍」發布的影片顯示有女性戰鬥人員參與攻擊，顯然是宣傳行動的一部分。（圖／翻攝自X平台 @kozamli）

A pair of BLA terrorists taking cover at the City School near Akram Market, Quetta. Interestingly, one of the terrorists is female.



BLA's known to use female suicide bombers, but this would be the first known instance of women being used in direct firefights. pic.twitter.com/L38ZIa2mfZ — Kaz 🇵🇰 (@kozamli) January 31, 2026

俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）表示，大多數攻擊已被政府壓制。在大規模攻擊發生的前一天，軍方稱安全部隊本周在該國西南部突襲了兩處武裝分子藏匿點，在不同的交火現場中擊斃41名叛亂分子。

俾路支解放軍是誰？

「俾路支解放軍」在巴基斯坦被列為非法組織，並被美國指定為恐怖組織。該組織近年來策劃了多起攻擊事件，巴基斯坦稱其獲得印度支持，但印度否認這項指控。

巴基斯坦多次表示，俾路支分離主義者、巴基斯坦塔利班以及其他武裝分子利用阿富汗領土對巴基斯坦發動攻擊；喀布爾則否認相關說法。

「俾路支解放軍」領袖薩博（Bashir Zeb）在新宣傳片中亮相。（圖／翻攝自X平台 @Mureed）

伊斯蘭馬巴德「巴基斯坦衝突與安全研究所」的阿布杜拉汗（Abdullah Khan）表示：「與俾路支解放軍或其他組織有關的恐怖分子，過去從未在俾路支省於單日內遭到如此大規模的擊斃。」

俾路支分離主義團體與巴基斯坦塔利班（TTP）近月來已加強在巴基斯坦的攻擊行動。TTP是一個獨立組織，但與阿富汗塔利班結盟；後者於2021年8月重返執政。

俾路支省長期以來一直是分離主義團體發動叛亂的地區，這些團體尋求脫離伊斯蘭馬巴德的中央政府而獨立。

