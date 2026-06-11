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針對美國與伊朗近期緊張局勢再度升級，巴基斯坦外交部週四表示，儘管衝突加劇，巴國領導層仍將持續扮演調停角色，呼籲雙方透過外交手段與對話達成協商解決方案，以維護區域穩定。

巴基斯坦外交部發言人 Tahir Andrabi 在記者會上指出，巴國對於當前區域局勢的急劇惡化深感憂慮。他強調，面對日益嚴峻的衝突風險，外交與對話應成為解決所有爭議問題的核心指導原則，而非訴諸武力。

儘管美伊兩國之間的敵對行動有增加趨勢，巴基斯坦仍致力於推動雙方的調停工作。Tahir Andrabi 表示，巴國政府將不遺餘力地促成「協商定案」（negotiated settlement），希望藉此平息戰火，避免中東地區陷入更大規模的動盪。

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巴基斯坦長期以來在美伊關係中扮演溝通橋樑的角色。隨著近期局勢升溫，國際社會高度關注巴國的斡旋努力是否能有效降溫。巴國官方重申，唯有透過談判才能從根本上解決分歧，確保區域的長治久安。

原文出處：巴基斯坦憂美伊衝突升溫 呼籲雙方重回談判桌尋求和平解決

本文由AI協作，經編輯審核後發布