巴基斯坦擬與孟加拉強化防務合作 推銷JF-17戰機

巴基斯坦軍方表示，巴基斯坦與孟加拉空軍首長近日在伊斯蘭馬巴德會談，討論潛在防務協議，包括向孟加拉出售JF-17梟龍戰機，顯示巴國擴大武器出口並加深雙邊關係。

這次會談正值巴基斯坦希望鞏固其空軍在去年5月與宿敵印度衝突中的成功。這是這兩個擁有核武器的鄰國近三十年來最嚴重的戰鬥。



軍方指出，雙方並談及加速交付教練機「超級穆夏克」(Super Mushshak)，以及提供完整訓練與長期後勤支援。JF-17梟龍戰機由巴基斯坦與中國共同研製，已成為巴國軍工體系核心產品。

此次會談反映兩國關係回溫。自2024年8月孟加拉前總理哈希納(Sheikh Hasina)在大規模抗議後下台、轉往印度以來，達卡與伊斯蘭馬巴德逐步拉近距離，並恢復自1971年以來首次的直接貿易往來。

孟加拉臨時政府由諾貝爾和平獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)領導，預定2月12日舉行大選。巴基斯坦方面則希望藉由軍售成果，推動國防工業發展並改善經濟前景。