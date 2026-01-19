巴基斯坦最大城購物中心陷火海！至少6死20傷「65人仍失聯」 警方曝可能起火點

巴基斯坦商場大火，至少6死20傷，另有65人失聯中。圖／東方IC

巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）聚集1200間商家的古爾廣場購物中心（Gul Plaza Shopping Centre），當地時間17日晚間發生嚴重大火，造成至少6人不幸罹難，20人受傷，另有65人失蹤，目前消防員仍在焦黑、搖搖欲墜的建築中全力搜救當中。

根據《路透社》、《半島電視台》等外媒報導，當地警方於17日晚間10時38分接獲通報，擁有上千家商店的古爾廣場購物中心1樓店鋪發生火災，消防員趕赴現場，經歷超過24小時的奮戰，才將火勢控制下來。

相關畫面可見，商場內不少商家被燒得焦黑，破損的金屬框架、店家招牌、冷氣掉落一地，部分區域甚至開始坍塌。

一名消防員透露，由於購物中心「通風不良」，煙霧遭堆積在建築內部，嚴重影響搜救工作。信德省（Sindh）警察局長歐德侯（Javed Alam Odho）也透露，初步研判引起火災的原因可能與「電力斷路器」有關。

歐德侯進一步指出，這座市場的建築結構與施工方式，加上市場內多家攤商販賣地毯、毛毯、樹脂製品，均屬於易燃物，導致火勢迅速擴大，而部分區域仍持續悶燒。

喀拉蚩市長華哈布（Murtaza Wahab）向外證實，該起火災一共造成至少65人失聯。相關搜救人員也指出，目前已造成至少6人死亡、20人受傷。

有媒體報導，火災現場聚集數百名民眾，高聲批評市長華哈布「時隔23小時才到場」，處理態度消極。此外，有些店主看著店鋪化為灰燼，更是當場崩潰痛哭，「我們一無所有了，20年的心血全部付諸東流了」。



