巴基斯坦洪澇 慈濟聯合NGO發放

季風豪雨釀暴洪，即使已經12月了，但在南亞的巴基斯坦，8月水患之苦，依舊揮之不去。慈濟與當地三家NGO合作，針對最嚴重的災區，開柏普赫圖赫瓦省(KP)，旁遮普省，展開援助行動。11月已先提供6500戶家庭需要的物資

今年八月，巴基斯坦，遭逢有史以來最嚴重的洪災。因為季風豪雨，在北部各地引爆突發性洪水，導致災難。

民眾 卡汗：「洪水來襲時 我打電話給表弟，他說 房子都被洪水沖走了。」

民眾 穆罕馬德：「有7個人被洪水沖走，1個是我弟 3個是我侄女，還有我侄子的妻子 和她2個孩子。」

包括吉爾吉特-巴爾蒂斯坦省、開柏普赫圖赫瓦省以及喀什米爾地區，旁遮普省，洪水和土石流，淹沒村落與道路。

民眾 ：「暴雨如注 隨後的洪水就像世界末日 ，數百人喪生 數千人受傷 ，無數房屋被毀，許多人至今下落不明。」

全國死亡人數破千，災情損失難以估計。慈濟援助計畫與關懷基金會(We Care)，麥地那伊斯蘭研究中心(MIRC)，夏卡加(Shirkat Gah)，當地機構合作，在災情嚴重的，開柏普赫圖赫瓦省，以及旁遮普省，展開7500戶，約52500人的水患援助行動。

由慈濟直接採購物資糧食包，包括麵粉，米等八種物品，每戶兩袋，加起來71公斤，可供一家七口，2到3個月溫飽

關懷基金會創辦成員：「每當災難發生，慈濟就會來到巴基斯坦，支持我們的人民。」

水患發放委由關懷基金會，與麥地那伊斯蘭研究中心，在11月，先完成18個場次，6000戶發放。

受災居民：「即使我們在水患中都平安，但失去了所有家當，你們記得我們，帶來糧食包給我們。」

其中有的受災區，高山圍繞，不時有土石流阻斷道路，平時沒有慈善團體深入村莊發放。

也有地方，50戶身障家庭，沒有被遺忘。他們還獲得了特別協助，提早，安全入場。

災區之廣，即使偏遠，村莊零星分散於陡峭山坡，狹窄山路。發放因地置宜。

領到這份物資的穆罕默德，家族成員15人死於水患，家不成家

受災居民 穆罕默德：「冬天到來 大家需要這份物資，僅代著罹難者家庭，謝謝慈濟基金會，提供了這些救災物資。」

看看領了糧食包，能烤餅了。整個家彷彿溫暖起來。

而另一個合作機構夏卡加，則自行採購物資，包括糧食包與衛生包，帳蓬，首次發放，幫助500戶。

攜手同行，十一月，慈濟與三個在地NGO的水患援助行動，總共提供6500戶家庭物資。也看到彼此之間，落實直接尊重的賑災原則。

