巴基斯坦洪災 結合在地NGO深入關懷

還記得今年八月中旬的巴基斯坦洪災？起因雨季，導致河川潰堤跟土石流，加上鄰國印度在上游洩洪，助長天災的破壞力，範圍從北到南貫穿四個省分，目前部分災區交通不便，救援的觸角難以抵達，復建期程因此延宕，有些普通家庭開始斷炊，面臨到存亡壓力。為了不讓這種情況持續惡化，上個月慈濟與當地NGO合作，針對最嚴重的災區，展開援助行動。

巴基斯坦網路畫面直擊，洪流重力加速度，如萬馬奔騰撞上橋梁，隨即發出巨大崩裂聲，目擊者驚呼連連。

廣告 廣告

還有河道化身洗衣機，財產家具載浮載沉，最後捲入深淵，惡水甚至張開大口，將整棟屋隨即吞沒，但凡洪水撫過的地面，幾乎是全軍覆沒。

綜上所述，是今年八月，巴基斯坦雨季的世紀洪災，雖然畫面PO網求關注 但兩個重災區: KP省跟旁遮普省偏鄉，交通癱瘓，援助的手伸不進去，於是慈濟跟當地三個慈善組織牽手，發起聯合急難救助計畫。

關懷基金會創辦成員：「每當災難發生，慈濟就會來到巴基斯坦，支持我們的人民。」

11月志工前進災區，到處是破碎的建築，很多人只能住帳棚，受災最嚴重的KP省，罹難者509人，是災區裡人數最多。慈濟鎖定這裡，一次採購六千戶的食物包，由巴基斯坦在地NGO，成功送進當地關懷。

基金會創辦成員：「我們為因應洪災，準備了1萬份食品包，我們代表慈濟基金會，來到這裡提供食物援助。」

被山谷圍困的災區，難以對外求救，然而為了溫飽，傷患坐輪椅也來領取物資，不少人愁眉深鎖、眼神空洞，因為暫時過了這關，但家已不像家，下一站該怎麼辦，沒有答案。

更多 大愛新聞 報導：

