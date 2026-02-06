巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈客攻擊 至少31死169傷
外媒報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，6號一座什葉派清真寺遭遇自殺炸彈攻擊，爆炸造成至少31人喪命，還有超過169人受傷，死亡人數可能還會上升，目前尚未有組織或團體承認犯案。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）發布聲明，表達深感悲痛並對受害家屬表示同情，對攻擊案強烈譴責，已指示相關單位進行調查。
責任編輯／洪季謙
