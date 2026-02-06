巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少31死169傷

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德周五（6日）發生嚴重自殺炸彈攻擊事件。（示意圖／翻攝自pexels）





巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德當地時間周五（6日）發生嚴重自殺炸彈攻擊事件，一座什葉派清真寺在主麻日聚會期間遭到襲擊，造成大規模死傷。根據官方最新統計，至少已有31人罹難，169人受傷，死傷人數仍可能進一步攀升。

綜合美聯社、路透社與半島電視台報導，首都官員梅蒙（Irfan Memon）表示，爆炸發生後，傷亡數字不斷上修，傷者已分送至多家醫療機構救治。遭到攻擊的清真寺名為Khadija Tul Kubra，位於伊斯蘭馬巴德東南區。由於首都平時安全戒備相對嚴密，類似爆炸事件相當罕見，震驚各界。

廣告 廣告

一名高階警官在不具名情況下指出，初步研判事件可能涉及自殺式炸彈攻擊，但實際犯案手法與動機仍有待進一步調查釐清。警方表示，爆炸發生在清真寺範圍內，當時現場聚集大量信眾。多名目擊者與急救人員描述，部分傷者情況危急。

社群媒體流傳的影像可以看到，清真寺內部一片狼藉，地毯上滿是血跡，玻璃碎片與瓦礫四散，有人倒臥在地等待救援；寺外花園區亦有數十名傷者倒地，現場不斷傳出呼救聲。警方與附近居民合力，將傷者陸續送往醫院。另有兩名要求匿名的警官透露，疑似攻擊者在清真寺入口附近被攔下，隨即引爆炸彈。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）隨後發表聲明，對事件造成的傷亡表達深切哀痛，並嚴詞譴責針對平民與宗教場所的暴力行為。截至目前，尚未有任何組織出面宣稱犯案。外界關注的可疑對象包括巴基斯坦塔利班與伊斯蘭國等激進武裝團體。

巴基斯坦人口約2.41億，遜尼派穆斯林占多數，什葉派屬於少數族群，過去曾多次成為極端組織攻擊目標。回顧過往，伊斯蘭馬巴德去年11月曾發生法院大樓自殺炸彈攻擊，造成12死27傷，至今仍無團體承認犯案；2008年萬豪飯店外亦曾遭自殺炸彈客襲擊，釀成逾60人死亡。雖然首都發生恐攻的頻率相對較低，但近年來全國武裝暴力事件增加，與俾路支分離主義勢力及巴基斯坦塔利班活動升溫密切相關。

更多東森新聞報導

美「淫魔」獄中輕生陰謀論四起！FBI提供監視器畫面被質疑：剪接的

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

