巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 逾30人死亡

記者丘學陞／綜合報導

「半島電視臺」報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德6日遭遇自殺炸彈攻擊，造成至少31人死亡、百餘人受傷，堪稱該國歷來所遭受最嚴重的炸彈攻擊事件；巴基斯坦總理夏立夫除表達悲痛外，也誓言盡一切努力緝凶。

報導指出，位於伊斯蘭馬巴德的「卡蒂賈．圖爾．庫布拉」（Khadija Tul Kubra）什葉派清真寺，在6日祈禱時間遭遇自殺炸彈攻擊，當局初步統計造成31人死亡，同時有至少169人被送往醫院，但不少傷者情況並不樂觀，死亡人數恐進一步攀升。

報導還說，襲擊者本欲進入清真寺，但在門口被阻止後隨即引爆炸彈，倘若進入清真寺後引爆，恐怕將對正在祈禱的民眾造成重大傷亡。儘管如此，目前仍未有任何個人或團體坦承犯案，巴國警方則展開密集調查，初步分析認為是在巴國的塔利班或「伊斯蘭國」分子犯案。

夏立夫對受害國民表達深切悲痛，並致以慰問與祈禱，同時也嚴厲譴責襲擊者與幕後黑手，誓言緝拿到底。

巴基斯坦清真寺遭遇自殺炸彈攻擊，當局刻正展開救援與緝凶。（達志影像／美聯社）