巴基斯坦稱擊斃145俾路支成員! 控背後有印度贊助 阿富汗人也介入

[Newtalk新聞] 據《美聯社》 1 日報導，巴基斯坦政府官員當天表示，在西南部局勢動盪的俾路支省，巴基斯坦員警和軍隊在過去 40 小時的反恐行動中擊斃了 100 多名「印度支持的恐怖分子」。

此前一天，多起協同的自殺式襲擊和槍擊事件造成 33 人死亡，其中大多數為平民。當局稱，突襲是 1 月 31 日清晨在俾路支省多個地點開始的，造成 18 名平民死亡，其中包括 5 名女性和 3 名兒童，另有 15 名安全人員喪生。

俾路支省首席部長薩爾夫拉茲·布格蒂在奎達告訴記者，軍隊和員警迅速作出反應，擊斃了「印度斯坦叛亂勢力」的 145 名成員。

「印度斯坦叛亂勢力」是巴基斯坦政府對據稱由印度支援的被取締組織「俾路支解放武裝」的稱呼。他說，過去兩天擊斃的武裝分子人數為幾十年來最多。

他說：「這 145 名被擊斃恐怖分子的屍體在我們手中，其中一些是阿富汗人。」布格蒂稱 : 「這些印度支持的恐怖分子」企圖劫持人質，但未能進入市中心。

布格蒂多次指責印度和阿富汗支持這些武裝分子，並表示「俾路支解放武裝」高級領導人正在阿富汗領土上開展活動。喀布爾和新德里方面均否認這些指控。

