巴基斯坦積極推動西部礦產開發 分離主義武裝分子持美製武器持續干擾

雖然巴基斯坦西部地區蘊含大量礦產資源，並成功吸引包含美國在內的國際資本關注，但當地分離主義團體帶來的威脅卻導致開發進度停滯不前，美軍撤離阿富汗時遺留的各種武器也大幅加強了武裝分子的反抗能力。圖為俾路支解放軍。 圖：翻攝自 宋忠平(資料照)

[Newtalk新聞] 近年來，巴基斯坦積極投入西部地區的開發作業，當地蘊藏的豐富礦產也吸引了世界各國的關注，美國川普政府也為了突破中國在相關產業的壟斷，加強與巴基斯坦的合作。然而，針對西部地區的開發計畫卻屢屢遭遇當地分離主義恐怖組織干擾，部分武裝人員甚至用上美軍撤離阿富汗時留下的武器，不斷升溫的地區衝突局勢也加深國際社會的擔憂情緒。

根據美國《有線電視新聞網》報導，巴基斯坦近年持續推動西部地區的礦產開發，宣稱地區地下蘊含著價值超過 8 兆美元的銅、鋰、鈷、銻、黃金以及多項關鍵礦產，豐富的自然資源吸引了世界各國的關注，其中就包含不斷嘗試突破中國壟斷的美國川普政府。

該報導指出，雖然巴基斯坦歡迎各國資本協助推動西部地區的礦產開發，但包含西北部的開伯爾－普什圖省與西南部的俾路支省在內，整個西部地區在最近幾十年間一直壟罩在分離主義勢力的恐怖威脅之下，地區緊張局勢也在 2021 年美軍慌忙撤離阿富汗後變得更加緊張且致命。

報導稱，由於美軍撤離阿富汗時，留下近 30 萬件小型武器，與阿富汗塔利班政權關係良好的巴基斯坦塔利班、俾路支解放軍等分離主義團體武裝獲得了大幅升級的機會。該報導引用巴基斯坦軍方數據表示，光是 2025 年一年內，至少有 1200 名巴基斯坦軍人或平民死於全國範圍內的武裝攻擊，整體傷亡數字幾乎是 2021 年的 2 倍。

許多巴基斯坦軍方人士也認為，在西部地區對抗分離主義團體的行為「比起打擊恐怖團體，更像是在跟使用美製先進武器的部隊進行作戰」。巴基斯坦國防分析師穆罕默德．穆巴舍爾( Muhammad Mubasher )指出，自 2022 年起，巴基斯坦軍方就持續從塔利班武裝份子手中繳獲美製武器，「幾乎每次衝突都能看到塔利班人員使用這些裝備」，強調美製武器已被大規模流通向巴基斯坦西部的分離主義團體。

俾路支省首席部長薩爾法拉茲．布格蒂( Sarfaraz Bugti )也在接受《CNN》專訪時指出，目前巴基斯坦軍方已經掌握消息，確認部分阿富汗國民正在持續與俾路支解放軍進行接觸，「毫無疑問的，他們使用的武器大多都是『美國製造』，並產自阿富汗」。大西洋理事會南亞高級研究員邁克爾．庫格爾( Michael Kugelman )也認為，雖然巴基斯坦西部地區是生產「關鍵礦產」的中心地帶，「但也是飽受武裝分子威脅的衝突地區」。

曾在美國的阿富汗重建計劃中擔任 12 年特別監察長的美國官員約翰．索普科( John Sopko )也表示，由於美軍留下大量小型先進武器，阿富汗如今已經成為世界上最大的武器市場，「只要你想為你的恐怖組織或叛亂組織籌備武器，阿富汗將是你的首選之地」。同時，索普科也對美製武器廣泛的在中東、南亞地區流通感到不安，強調阿富汗的所有鄰國都應針對該現象表示擔憂。

該報導指出，川普先前曾要求與阿富汗塔利班政權展開談判，並試圖追回流通在該地區的美製武器，但截至目前為止，雙方的談判仍未取得任何效果。同時，為了加強巴基斯坦的反恐能力，美軍於 2026 年 1 月與巴基斯坦軍方展開聯合訓練，協助巴基斯坦士兵培養反恐與保護西部地區關鍵礦產的能力。

