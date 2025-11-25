巴基斯坦空襲釀10死 塔利班誓言：將做出「適當回應」

阿富汗塔利班政府今天(25日)表示，巴基斯坦昨晚在邊境地區發動空襲，造成10人喪生。塔利班指控巴方為白夏瓦自殺攻擊事件進行報復，並誓言將做出「適當回應」。

法新社報導，塔利班(Taliban)政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在社群平台X上指出，巴基斯坦部隊空襲柯斯特省(Khost)一處民宅，「造成9名孩童(5男4女)與1名婦女身亡」。他並表示，庫納爾(Kunar)和巴克迪卡(Paktika)邊境地區的空襲也造成4名平民受傷。

穆賈希德另發聲明強調，阿富汗「強烈譴責這項侵犯行徑」，並重申捍衛領空、領土與人民是正當權利，阿方將「在適當時機做出適當回應」。巴基斯坦軍方遭聯繫時尚未對此發表評論。

空襲發生前一天，白夏瓦(Peshawar)準軍事部隊聯邦警備隊總部遭到自殺攻擊，造成3人死亡、11人受傷。尚無團體宣稱犯案，但國營巴基斯坦電視公司(PTV)報導攻擊者為阿富汗籍人士。巴基斯坦總統札達里(Asif Zardari)則將矛頭指向巴基斯坦塔利班運動(TTP)。

本月稍早，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)也發生造成12死的自殺攻擊，由TTP分支──巴基斯坦塔利班(Pakistani Taliban)宣稱犯案，該組織與阿富汗塔利班擁有相同的意識形態。伊斯蘭馬巴德指控該武裝團體的行動由駐在阿富汗的高層指揮。

自塔利班2021年重新掌權以來，巴、阿關係持續緊繃，邊境衝突時有發生。巴基斯坦指控阿富汗庇護TTP等武裝團體，而喀布爾否認並反指巴基斯坦不尊重阿富汗主權。