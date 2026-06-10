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巴基斯坦政府週三證實，軍方針對阿富汗邊境的武裝分子據點發動精準空襲，成功擊斃26名與「巴基斯坦塔利班」（TTP）有關的成員。然而，阿富汗當局指控此舉造成包含孩童在內的12名平民喪生，雙方說法陷入羅生門。

巴基斯坦資訊部長 Attaullah Tarar 在社群平台 X 上發文表示，鑑於近期巴國境內恐怖攻擊事件頻傳，軍方決定採取行動，針對阿富汗邊境一帶的武裝分子藏匿處與避風港，進行了「精確且經過校準」的打擊。據官方統計，此次行動共殲滅 26 名隸屬於「巴基斯坦塔利班」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）的武裝分子。

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儘管巴基斯坦強調行動目標明確，但阿富汗當局對此表達強烈抗議。阿富汗官員指出，這場空襲造成至少 12 人死亡，其中甚至包含無辜的孩童。阿富汗政府長期以來一直否認其領土被用作恐怖活動的基地，並譴責巴基斯坦的軍事行動侵犯主權且傷及平民。

目前巴基斯坦官方並未對平民傷亡的指控做出正面回應。這起邊境衝突再次凸顯了巴基斯坦與阿富汗之間長期存在的安全互信危機，以及雙方在打擊跨境恐怖主義問題上的嚴重分歧。

原文出處：巴基斯坦空襲阿富汗邊境擊斃26名武裝分子 塔利班控平民遭殃

本文由AI協作，經編輯審核後發布