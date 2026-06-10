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巴基斯坦週三對鄰國阿富汗發動致命空襲，造成包含11名兒童在內的多名平民死亡。巴國政府聲稱此舉是為打擊境內恐怖組織，但阿富汗塔利班政權強烈譴責此舉侵犯主權，兩國邊境緊張局勢再度升溫。

巴基斯坦與阿富汗邊境爆發數週以來最嚴重的暴力衝突。巴基斯坦軍方週三對阿富汗東南部的霍斯特省（Khost）、庫納爾省（Kunar）及帕克蒂卡省（Paktika）發動空襲。阿富汗政府發言人 Zabihullah Mujahid 指出，這波攻擊造成至少13人死亡，其中包括11名孩童、1名婦女及1名老人。

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根據法新社（AFP）報導，霍斯特省的受災現場慘不忍睹，民宅被夷為平地，當地居民正忙著挖掘墳墓安葬死者。55歲的居民 Shirbat Khan 悲痛表示，遇難的是一戶貧窮人家，與武裝組織毫無關聯。然而，巴基斯坦資訊部長 Attaullah Tarar 則反駁，空襲是針對「巴基斯坦塔利班」（TTP）的藏匿處進行「精準打擊」，並宣稱擊斃了26名武裝分子，但未對平民傷亡發表評論。

自從塔利班（Taliban）於2021年重掌阿富汗政權後，兩國關係持續惡化。巴基斯坦多次指責阿富汗庇護恐怖分子，導致巴國境內攻擊事件激增；阿富汗則否認指控，並反指巴國不尊重其主權。聯合國（UN）報告顯示，今年前三個月已有超過370名阿富汗平民在衝突中喪生，兩國邊境貿易也因暴力衝突陷入停擺，區域穩定面臨嚴峻挑戰。

原文出處：巴基斯坦空襲阿富汗邊境釀13死 塔利班控濫殺婦孺兩國關係緊繃

本文由AI協作，經編輯審核後發布