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巴基斯坦軍方週三對阿富汗境內發動空襲，造成至少13人死亡，其中包含11名孩童。阿富汗塔利班（Taliban）發言人指控巴國軍機侵犯領空並轟炸民宅，此舉恐讓兩國脆弱的停火協議破裂，再度引發區域局勢動盪。

根據路透社（Reuters）報導，阿富汗塔利班發言人 Zabihullah Mujahid 週三表示，巴基斯坦軍方針對阿富汗境內的庫納爾省（Kunar）、霍斯特省（Khost）及帕克蒂卡省（Paktika）發動空襲。這場突襲造成至少13人死亡，其中包含11名孩童，另有14名婦女與孩童受傷。塔利班強烈譴責巴基斯坦侵犯領空，並直指轟炸目標皆為平民住宅。

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儘管巴基斯坦軍方與政府尚未正式發表評論，但巴國安全官員向路透社透露，此次行動是為了打擊躲藏在阿富汗境內的武裝份子基地。伊斯蘭馬巴德當局長期指責喀布爾政府包庇恐怖組織，並利用阿富汗領土對巴基斯坦發動攻擊；對此，塔利班則予以否認，強調境內的武裝活動屬於巴基斯坦的內政問題。

這起最新的暴力衝突打破了兩國近期維持的平靜。巴基斯坦與阿富汗曾是盟友，但近年關係惡化，今年二月更爆發多年來最嚴重的戰鬥。雖然雙方在中國的斡旋下，於今年三月達成脆弱的停火協議，但隨著空襲事件再次發生，區域和平恐將面臨嚴峻挑戰。

原文出處：巴基斯坦空襲阿富汗釀13死！11名孩童喪命 塔利班怒控侵犯領空

本文由AI協作，經編輯審核後發布