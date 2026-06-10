巴基斯坦空襲阿富汗3省份 塔利班稱至少釀13死包含11兒童

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巴基斯坦10日對阿富汗3個省份發動空襲，造成數十人傷亡，且其中多數是婦女與兒童，圖為今年稍早，阿富汗境內遭攻擊的情形。（資料照片／法新社）



全球聚焦關注伊朗戰爭的同時，南亞地區國家間的衝突也正在升溫，塔利班政權發言人10日表示，巴基斯坦軍方針對該國3個省份發動空襲，至少釀成13人喪命，且其中有11名兒童，另外造成14名婦孺受傷，是自從兩國今年3月達成停火協議以來，再度出現大規模攻擊行動，怒批巴國侵犯阿富汗領空。

巴基斯坦空襲阿富汗3省份 釀13死14傷多為兒童

路透報導指出，阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）10日表示，巴基斯坦軍方針對該國東北部庫納爾省（Kunar）、霍斯特省（Khost）以及巴克迪卡省（Paktika）發動新一波空襲，至少造成11名兒童在內共13人喪生。

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此外，穆賈希德也表示空襲另外造成了14名婦女與兒童受傷，怒批此舉已嚴重侵犯阿富汗領空，雖然巴基斯坦方面目前並未做出回應，但根據知情安全官員說法，伊斯蘭馬巴德方面此次空襲是針對「巴基斯坦民兵用以攻擊巴基斯坦人民的藏身處與據點」進行攻擊。

兩國敵意近年不斷高張 朋友反目變敵人情勢日趨複雜

報導指出近年來，巴基斯坦政府指控阿富汗利用國土協助巴基斯坦極端組織藏匿，成為巴基斯坦境內恐攻不斷的溫床，構成該國重大安全隱患，不過塔利班政府始終嚴加否認，並且強調巴國民兵組織猖獗屬於其內部問題。

事實上，巴基斯坦與阿富汗過往長期相安無事，且塔利班組織也是在巴基斯坦的支持下而壯大，然而在2021年塔利班迅速推翻西方扶持的阿富汗政府之後，巴基斯坦塔利班組織的攻擊活動趨於頻繁，也讓兩國之間的關係迅速惡化，並且自去年開始在邊境爆發軍事衝突。

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