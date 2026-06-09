巴基斯坦第二大城 初夏遇熱浪威脅弱勢生存

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

巴基斯坦第二大城「拉合爾」正經歷強烈的熱浪，預計本周氣溫恐高達攝氏47度。初夏就面臨酷暑難耐，美聯社報導，戶外工作者的生活十分艱辛，但他們別無選擇，只能用溼布包裹頭部和頸部以防中暑，好拚盡全力、努力工作養家。

頂著攝氏45度高溫，在磚窯廠幹著體力活。這裡是巴基斯坦的第二大城拉合爾，初夏方至，就已經對戶外工作者的生命健康釀成危害。

磚窯廠工人 阿里：「我在這爐子旁工作15年了，夏天特別熱，真的很難熬，太陽從上面晒下來，磚爐底下又是熱氣騰騰，我頂著烈日只能休息一下，因為不管情況如何，我都必須工作，才能賺錢養活我的孩子們。」

廣告 廣告

確保磚窯保持1000度以上的高溫，像阿里這樣的工人，1天下來，只能賺到800盧比，折合台幣連90塊都不到；極端氣候還在進一步吞噬他們的生活空間。

環境律師 阿拉姆：「過去45到50年間，氣溫一直持續上升，過去5年經歷了人類史上最熱的3年，除非我們能夠克服氣候變遷，否則氣溫只會繼續上升。」

醫院重症中心主 管奇雅：「(高溫會導致)心跳加速、血壓下降、言語不清、視力模糊、記憶力減退，中暑患者還可能出現嘔吐和全身疼痛。」

根據英國氣象局預測，拉合爾本周氣溫還可能飆上47度，民眾只能多喝冷飲、或躲在樹蔭下乘涼，盡量降低核心體溫，以避免中暑等熱傷害。

更多 大愛新聞 報導：

美伊會談維安 伊斯蘭馬巴德封城受苦

巴基斯坦協商進行式 盼促美伊降溫

