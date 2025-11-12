巴基斯坦自殺炸彈攻擊釀12死 塔利班分支坦承犯案但高層否認

伊斯蘭馬巴德一座地方法院每天有好幾百人進進出出，當地時間11日中午12時39分，一名男子以自殺攻擊的方式，在法院大樓門外引爆炸藥，爆炸聲響好幾英里外，都聽得一清二楚，可見威力有多強大，路邊汽車被燒得焦黑，路人、前往法院洽公的民眾不幸慘遭波及，現場一片混亂。

內政部長納克維指，監視錄影畫面顯示，炸彈客想要進入法院大樓沒有成功，轉而把目標鎖定在一輛警車。

巴基斯坦內政部長納克維說，「我們現在當務之急是確認他的身分，我向各位保證未來幾個小時，我們就會辦到。」

案發後，激進組織巴基斯坦塔利班旗下的分支、自由人黨向當地媒體坦承犯案，但巴基斯坦塔利班的高層卻又對外否認。

而巴基斯坦當局在證據不全的情況下，第一時間就把矛頭指向印度，總理夏立夫指這起恐怖攻擊是印度所支持的極端團體所為，遭印度政府發言人反駁「毫無根據，純屬捏造」。

無獨有偶，伊斯蘭馬巴德這起自殺攻擊的前一日，印度首都德里也發生了奪走8條人命的汽車爆炸案，當局並沒有把這起案件歸類為恐攻，但卻把它交給反恐單位調查。