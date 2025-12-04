巴基斯坦裔男疑策劃大規模槍擊「殉道」 美警逮捕起出多把槍支

一名巴基斯坦裔男子因涉嫌策劃在美國校園進行大規模槍擊而被捕。據美國司法部表示，這名嫌犯盧克曼·汗（Luqmaan Khan）現年25歲，警方在他的車內及住所發現大量槍支、彈藥、防彈裝備以及一本筆記本，內容詳述了「殺光所有人」並「殉道」的計劃，引起執法部門高度警覺。

美警在盧克曼·汗的車上和住處起出多把槍支和彈藥。（圖／美聯社）

當地時間11月24日，德拉瓦大學學生盧克曼·汗駕駛皮卡時在坎比公園 (Canby Park) 遭警方盤查，警方在車內發現一把裝有27發子彈的.357口徑格洛克手槍，該手槍被安裝在一個微塑膠改裝槍托套件中，將其改造成半自動步槍。司法部發布的消息指出，他們還發現了另外三個裝有27發子彈的彈匣、一個裝有子彈的格洛克9毫米彈匣、一塊防彈板和一本大理石紋筆記本。

盧克曼·汗當場遭到逮捕。

在警方起出的筆記本中，發現盧克曼·汗詳細記載了武器和槍支的使用方法，以及如何在襲擊後避開執法部門的追查。筆記本中還提到了德拉瓦大學警察局一名成員的姓名，並包含一張建築物的平面圖，標示了出入口，下方印有「德拉瓦大學警察局」字樣。據美國媒體ABC 6報導，筆記本中反覆出現「殺光所有人」和「殉道」等字眼。警方表示，筆記本的內容全是「預謀的攻擊計畫」和明顯的「作戰技巧」，顯示嫌犯已經進行了詳細的策劃。

這起計劃中的襲擊動機尚不完全清楚，但據《紐約郵報》報導，汗在被捕後告訴警方，成為烈士是「你能做的最偉大的事情之一」。據悉汗出生於巴基斯坦，但從青年時期起就居住在美國，並已取得美國公民身分，這使得調查人員更加關注其激進化的過程。

在逮捕汗之後，聯邦調查局迅速採取行動，突襲了他位於威爾明頓的住所，繳獲了一支裝有紅點瞄準鏡的AR式步槍，以及第二支格洛克手槍——這支手槍裝有非法裝置，可將其改裝成全自動機槍，每分鐘可發射1200發子彈，威力驚人。執法人員還在住所內發現了11個加長彈匣、致命的空尖彈和一件防彈背心，這些發現進一步證實了嫌犯準備進行嚴重暴力行為的意圖。值得注意的是，在汗身上搜出的所有武器均未登記在冊，這增加了案件的嚴重性。

汗於11月26日被控非法持有機關槍，目前仍被關押，聯邦調查局正在對此案進行進一步調查。當局正在調查他是否有同謀，以及他的激進思想形成的原因。此案引起了美國社會對校園安全和槍支管制議題的再次關注。

