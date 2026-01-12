巴基斯坦西北部驚傳炸彈攻擊 裝甲車全毀！6警殉職

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）今（12日）發生炸彈攻擊事件，裝甲車被炸毀，造成6名警員殉職。（圖／翻攝自X／taahir_khan）

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（KhyberPakhtunkhwa）今（12日）發生一起恐怖攻擊事件，一輛載有警察的裝甲車外出時遭土製炸彈（IED）攻擊，威力大到整台車全毀，而車上6名警員殉職，其中還有一名督察。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）向家屬致哀，並已要求相關部門徹查。

根據外媒《ARAB NEWS》報導，開伯爾-普什圖省地區一輛警察裝甲車今日出勤時，行經坦克縣（Tank district）古馬爾路段時，遭到遠端遙控的土製炸彈伏擊，炸彈強大的威力使整台車當場全毀。警方指出，這起事故共造成6名警員殉職，其中包括一名督察、一名副督察、三名特警部隊成員及車輛駕駛。

廣告 廣告

事後事發地警區負責人沙阿（Shabbir Hussain Shah）立即率領大批警力封鎖現場採證，並在周邊荒涼地形展開緝捕行動。巴基斯坦總理謝里夫對此深表哀痛，除了向家屬致哀，也嚴正指示有關單位徹查真相，強調政府絕不姑息，必將兇徒繩之以法。內政部長納奎（Mohsin Naqvi）與該省首席部長阿夫里迪（Sohail Afridi）亦發表聲明，向殉職警察的犧牲表達崇高敬意，並重申反和平勢力的陰謀絕不會得逞。

目前尚無任何組織公開宣稱對此負責，但當地活躍的激進組織「巴基斯坦塔利班」（TTP），過去多次在該省策劃針對安全部隊的綁架與爆炸攻擊。納奎補充，反恐部門同日已在該省其他地區挫敗多起恐怖計畫，並在交火中擊斃8名恐怖分子，顯示當地安全情勢仍高度緊繃。

針對日益頻仍的暴力衝突，巴基斯坦官方多次指責鄰國阿富汗容忍並收留恐怖組織，及印度政府背地裡支持武裝團體，但相關指控均遭兩國官方否認。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有