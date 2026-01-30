巴基斯坦軍方擊斃41名武裝份子 點名印度是幕後黑手

巴基斯坦在俾路支省兩次反恐行動中擊斃41名武裝份子，軍方聲稱其中一票人與印度有密切聯繫，但沒有提供證據。（示意圖／達志／美聯社）

巴基斯坦軍方1月30日發表聲明，安全部隊29日在西南部俾路支省展開兩次突襲行動，至少擊斃41名武裝份子；現場更搜出大量武器、彈藥和爆炸物，並已全數銷毀。軍方更指稱，其中11人與鄰國印度有所聯繫，但並未提出具體證據。

根據外媒《AL JAZEERA》報導，巴基斯坦三軍新聞局今日發表聲明，相關交火事件發生於29日，地點在俾路支省多個地區。該省與阿富汗接壤，長期以來是分離主義勢力活動的熱點，部分團體主張脫離伊斯蘭馬巴德中央政府獨立；軍方強調，儘管行動地點靠近阿富汗邊境，但遭擊斃的武裝分子並非來自當地，而是受到印度支持。

首起行動發生在俾路支省哈爾奈（Harnai）地區郊外，安全部隊擊斃至少30名武裝份子，據悉，這些人隸屬於所謂的「Fitna-al-Khawarij」，這是官方用來指稱遭取締的巴基斯坦塔利班（TTP），該組織被認為與阿富汗塔利班有所聯繫。

另一起行動則在俾路支省潘傑古爾（Panjgur）地區進行，軍方在聲明中提到，安全部隊擊斃11名武裝份子，這群人的幕後黑手是印度，並稱其隸屬於「Fitna-al-Hindustan」；但巴基斯坦軍方並未提出具體證據，證明他們與印度有關聯。同時軍方宣稱，在現場查獲大批武器彈藥並已銷毀，以及去（2025）年12月潘傑古爾一宗銀行搶案中遭搶走的現金。

軍方說明，上述兩起行動皆於同一天展開，參與行動的士兵均未傳出傷亡。目前，相關地區仍持續進行「清剿行動」，以確保不再有殘餘武裝分子活動。對於軍方指控，印度方面截至目前尚未作出回應。

巴基斯坦總統札達里表示，相關行動展現國家打擊恐怖主義的堅定決心，並指出，全國人民與武裝部隊站在同一陣線，共同對抗恐怖威脅。

