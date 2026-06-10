巴基斯坦轟炸阿富汗3省 塔利班：至少13死、包括11名兒童
阿富汗塔利班當局表示，巴基斯坦今天(10日)對阿富汗3個省分發動空襲，造成至少13人死亡，其中包括11名兒童。這起事件顯示雙方衝突再度升溫，而今年以來相關暴力已造成數百人喪生。
塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，巴基斯坦戰機侵入阿富汗領空，轟炸庫納爾(Kunar)、霍斯特(Khost)及帕克提卡(Paktika)3省的民宅，造成至少14人受傷，傷者全為婦孺。
巴基斯坦則表示，沿著兩國邊界發動「精準打擊」，是為了回應近期巴國西北部接連發生的武裝分子攻擊事件。
巴基斯坦資訊部長塔拉(Attaullah Tarar)在社群平台X表示，軍方對武裝分子營地與藏匿處進行精準打擊。他表示，共有4個目標被徹底摧毀，包括訓練中心、藏身據點及彈藥庫。
伊斯蘭馬巴德長期指控喀布爾庇護在巴基斯坦境內發動襲擊的武裝分子。根據美國非營利組織「武裝衝突地點和事件資料」 統計，自塔利班於2021年重新掌權後，巴基斯坦境內武裝攻擊事件增加4倍。
塔利班則否認相關指控，並表示巴基斯坦的武裝問題屬於其內部事務。
巴基斯坦與阿富汗原本關係密切，但近期暴力升高，恐破壞兩國自3月以來試圖緩和緊張關係的努力。今年2月，兩國爆發多年來最激烈交火，之後在中國斡旋下，雙方展開對話，雖然衝突有所降溫，但長達2,600公里的邊界地區仍不時爆發零星交戰。
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