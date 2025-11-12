巴基斯坦首都法院外恐攻爆炸！頭顱噴飛血濺 國防部長：進入戰爭狀態
（記者許皓庭／綜合報導）巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）11日傳出自殺炸彈攻擊事件，一名襲擊者在地方法院外引爆炸彈，造成至少12人死亡、27人受傷。當地警方指出，爆炸地點位於法院入口區，是平時人流密集的行政要道，現場一度陷入混亂。
目擊者表示，爆炸威力驚人，附近車輛與建築玻璃全數震碎，警方車輛也遭波及。現場畫面可見多名傷者倒臥地面、滿身鮮血，救護人員緊急送醫救治。由於爆炸威脅升高，當局已封鎖法院周邊並加派部隊警戒，防止再次攻擊。
圖／巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）11日傳出自殺炸彈攻擊事件，一名襲擊者在地方法院外引爆炸彈，造成至少12人死亡、27人受傷。（翻攝 New York Post X）
巴基斯坦塔利班（Tehreek-e-Taliban Pakistan，簡稱TTP）隨後透過聲明宣稱犯案，強調攻擊目標為「違反伊斯蘭教法」的司法官員與律師。該組織聲稱：「我們的戰士已對司法委員會發動攻擊，那些背離教法的人都是目標。」並揚言將持續展開行動，「直到在巴基斯坦全面實施伊斯蘭教法」。
不過，稍晚另一份官方聲明中，巴基斯坦塔利班又否認與此案有關，引發外界揣測是否為不同派系或極端團體所為。根據「武裝衝突地點與事件資料專案」（ACLED）統計，該組織近年多針對軍事與警備單位發動攻擊，首都地區已有近十年未傳出平民遭襲事件。
巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）對外表示，這起爆炸事件是「激進暴力行為的重大升級」，並直言「我們正處於戰爭狀態」。他指出，這是十年來首度有攻擊波及首都平民，「將戰火帶入伊斯蘭馬巴德，是來自喀布爾的訊息，我們有能力回應。」
政府高層進一步指控鄰國阿富汗涉入此次攻擊。巴基斯坦官員聲稱，相關激進分子長期盤據於阿富汗境內，並獲得外部資金與支援。不過，喀布爾方面立即否認指控，強調阿富汗政府未參與任何跨境行動。巴基斯坦方面則警告，若阿富汗不遏止相關勢力，可能將採取報復措施。
內政部長納克維（Mohsin Naqvi）在現場受訪時表示，爆炸案的組織者可能與外部勢力保持聯繫，當局已掌握部分通聯紀錄。他強調：「我們的立場明確，若阿富汗方面未制止恐怖份子，我們別無選擇，只能自行行動。」
根據《半島電視台》報導，多名目擊者描述現場「震耳欲聾的爆炸聲」與「滿地焦黑屍體」的景象，有民眾聲稱目睹襲擊者的頭顱被炸飛數公尺，畫面怵目驚心。
國際媒體指出，這起攻擊發生之際，巴基斯坦與鄰國關係持續緊繃。今年5月，巴基斯坦與印度曾爆發短期邊境衝突；上月又以反恐為由對阿富汗多地展開空襲。專家分析，這次爆炸恐使巴阿外交關係再度惡化，也可能引發國內安全政策重整。
1, If you watch closely, the Islamabad police vehicle explodes from the loading cabin.
2, Media claims 12 casualties, but the small police vehicle blew up right in the middle of the road.
3, Till now no proper CCTV footage released.
Something doesn’t add up…
— OsintTV
(@OsintTV) November 12, 2025
