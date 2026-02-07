巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺的大門遭到一名攻擊者開槍射擊，並隨後引爆了自殺式炸彈，導致至少31人身亡，這是巴基斯坦首都幾十年來最致命自殺攻擊事件。

伊斯蘭國在Telegram發表的聲明中宣稱犯下這起攻擊。伊斯蘭國也宣布一張照片，顯示出攻擊者手持槍枝。他的臉部被遮蓋，眼睛被模糊處理。

官員表示，超過170人在爆炸中受傷，這名攻擊者試圖進入Khadija Tul Kubra清真寺院區時遭警衛攔阻後引爆炸彈。

廣告 廣告

現場影像顯示，屍體躺在鋪著地毯的清真寺地面上，四周有散落的玻璃、瓦礫和驚慌的信徒們。數十名傷患則躺臥在院區花園，人們四處呼救。

倖存者表示，在禱告開始不久後，他們聽到了槍聲，幾秒後就發生了爆炸。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫(Khawaja Asif)在X表示，該名男子「在最後一排信徒中引爆了自己」。

阿瑟夫說，這名炸彈客曾前往過阿富汗，並譴責鄰國印度資助了這起攻擊，但他沒有提出證據。

印度外交部譴責這次攻擊，並駁斥巴基斯坦的聲明「毫無根據」。

印度外交部在聲明中表示：「令人遺憾的是，巴基斯坦並沒有認真解決困擾其社會結構的問題，而00是自欺欺人，將自身的弊病歸咎給其他人。」(編輯：宋皖媛)