巴基斯坦首都爆炸31死！疑自殺炸彈客攻擊

▲巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德一間什葉派清真寺今（6日）發生炸彈攻擊，至少造成31人死亡、近170人受傷。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德今（6日）發生炸彈攻擊，一名疑為自殺炸彈客的攻擊者在什葉派清真寺祈禱期間引爆炸彈，至少造成31人死亡、近170人受傷。

據路透社報導，巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德一處什葉派清真寺Khadija Tul Kubra，週五舉行主麻日聚會時發生自殺炸彈攻擊。當地官員梅蒙（Irfan Memon）說明，已造成31人死亡、169人受傷送醫，死傷持續上升。

匿名高階警官透露，攻擊者在清真寺門口被攔下，隨後引爆炸彈，這起爆炸案可能是自殺式攻擊，確切發生原因仍待釐清。雖然巴基斯坦在過去幾年遭受了日益猖獗的武裝分子襲擊，但在戒備森嚴的首都，爆炸事件仍然很少發生。

現場畫面可以看到，傷者、屍體鮮血直流，躺在鋪著地毯的清真寺地板上，周圍散落著玻璃碎片、瓦礫和驚慌失措的信徒。寺外花園也至少有幾十人受傷倒地。

在有約2.41億人口巴基斯坦，遜尼派穆斯林占多數，什葉派穆斯林屬於少數。過去，什葉派穆斯林曾多次成為教派暴力衝突的目標，其中包括遜尼派伊斯蘭激進組織巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的暴力攻擊，該組織認為什葉派穆斯林是異端。不過目前尚未有組織承認犯案。

去年11月11日，伊斯蘭瑪巴德也曾發生自殺式炸彈攻擊，造成12人死亡，27人受傷。巴基斯坦當局稱攻擊者是阿富汗公民，至今尚無任何組織聲稱對這起攻擊負責。

