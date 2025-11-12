巴基斯坦首都自殺炸彈釀12死27傷 巴基斯坦塔利班坦承犯案

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德發生自殺炸彈攻擊。(AP)

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）於當地時間11日發生自殺炸彈攻擊，造成至少12人死亡、27人受傷。巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）隨後承認犯案，指出此次襲擊的目標為司法官員，且可能再次發動攻擊。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）於當地時間11日突然發生爆炸，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）指出，此案件屬於自殺式炸彈襲擊，襲擊者原本試圖闖進法院，但在無法得逞後，隨即將目標鎖定外圍停放的警車，引爆身上的炸藥，造成至少12人死亡、27人受傷。

廣告 廣告

爆炸發生幾小時後，恐怖組織巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）公開承認犯案，並發出聲明表示，此次襲擊的目標為執行非伊斯蘭法裁決的法官、律師和官員，直到巴基斯坦全面實施伊斯蘭教法，否則將持續發動更多攻擊。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）在社群媒體發文強調，國家正處於戰爭狀態，在這樣的情勢下，對阿富汗當局抱持更大談判希望是徒勞的。阿富汗原本可以制止在巴基斯坦的恐怖主義，但他們選擇把戰爭直接搬到首都。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

鳳凰陸警炸雨 馬太鞍溪破堤淹民宅15／「鳳凰」重創菲律賓 2400萬戶停電、逾百萬人流離失所

日本熊害升級！獵人開槍太危險 岩手縣招「吹箭手」

強颱「海鷗」襲菲律賓釀188死 越南急撤離萬人、航班取消