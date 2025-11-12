巴基斯坦驚傳炸彈恐攻 地方法院停車場爆炸至少12死20多傷
巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）當地時間11日下午發生自殺式炸彈攻擊，造成至少12人死亡、20多人受傷，為當地近17年來最致命的恐怖攻擊事件。根據CNN報導，爆炸發生在伊斯蘭堡地方法院附近的一處停車場，監視器畫面顯示爆炸後一輛車輛被灰色煙霧和橘色火焰吞噬。
巴基斯坦塔利班(TTP)的一個分支組織「伊斯蘭聖戰者」(Jamaat-ul-Ahrar，簡稱JuA)宣稱對此次攻擊負責。該組織過去十年來曾在巴基斯坦策劃多起致命恐怖攻擊。然而，塔利班發言人隨後發表聲明與此次攻擊撇清關係。巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）對這起事件表示強烈譴責。
伊斯蘭堡的安全級別極高，全市設有指定安全區域。根據巴基斯坦內政部長的說法，當局已獲得監視器畫面，顯示一名男子在法院附近徘徊並試圖進入建築物後實施了攻擊。「他一直在等待，直到一輛警車靠近才發動攻擊。進入法院的每個人都要接受安檢，由於他無法通過安檢，他攻擊了警車。我們掌握了所有監視器畫面。」
這是伊斯蘭堡近17年來最致命的自殺式攻擊。上一次重大攻擊發生在2008年，當時一個伊斯蘭極端組織在伊斯蘭堡的萬豪酒店進行自殺式爆炸，造成54人死亡。自2021年阿富汗塔利班進入喀布爾後，巴基斯坦境內的伊斯蘭暴力事件激增。伊斯蘭堡長期指責喀布爾庇護巴基斯坦塔利班。
