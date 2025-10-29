巴基斯坦、阿富汗和談破局 衝突恐再起
記者施欣妤／綜合報導
阿富汗與巴基斯坦在土耳其伊斯坦堡舉行的長期休戰磋商，歷經4天會談無果，29日宣布談判破裂，使兩國和平前景再度籠罩陰影。
巴基斯坦本月初指控「巴基斯坦塔利班」藏匿於阿富汗境內，策劃對巴國的攻擊，因此對阿富汗發動攻勢，雙方在邊境爆發嚴重衝突。在土耳其與卡達斡旋下，兩國19日在卡達首都杜哈宣布達成暫時停火，並於25日起在伊斯坦堡展開第2輪談判。但過程中，兩國相互指責對方阻礙談判，討論陷入僵局，巴基斯坦新聞部長29日證實，歷時4天的和平談判破裂。
由於兩國之間的暫時停火協議仍有效，至截稿為止，尚未爆發新一波衝突，但區域緊張局勢再度陷入不確定性。
巴基斯坦表示，阿富汗塔利班政府拒絕鎮壓「巴基斯坦塔利班」組織；阿富汗則宣稱巴國代表「缺乏協調」，不願提出明確論點，甚至多次離開談判桌。
「半島電視臺」引述專家分析報導，阿富汗與巴基斯坦仍會繼續談判，以防止爆發全面戰爭，但也警告，若兩國未能鞏固目前停火態勢，新一輪衝突風險將急遽升高。
阿富汗邊境關口，在該國與巴基斯坦爆發衝突後，持續關閉。（達志影像／美聯社）
