巴基斯坦20萬粉絲網紅產下雙胞胎驟逝！丈夫悲痛宣布噩耗

巴基斯坦知名網紅皮亞里·瑪麗亞姆（Pyari Maryam）的丈夫阿赫桑·阿里（Ahsan Ali）透過瑪麗亞姆的Instagram帳號發布限時動態，證實瑪麗亞姆在分娩雙胞胎男孩後不幸去世，請求外界為亡妻祈禱，震撼所有粉絲。

巴基斯坦知名網紅瑪麗亞姆（Pyari Maryam）於產下雙胞胎男嬰後不幸驟逝。（圖/翻攝自IG，下同）

據了解，這對夫妻長期活躍於Instagram、TikTok等社群平台，YouTube頻道更擁有超過20萬名粉絲。根據粉絲留言，他們在11月曾上傳一支影片，告訴粉絲們他們的愛情結晶即將出生，希望粉絲們能夠幫忙一同祈禱，當時瑪麗亞姆就曾提及自身健康問題，但未透露詳情。

根據《每日郵報》報導，阿里在限時動態中引用宗教語句悼念亡妻：「我們確實屬於真主，也必將回到祂的身邊。」他同時分享了兩張瑪麗亞姆的照片，一張是她戴著頭巾、微笑入鏡的模樣，另一張則是她躺在病床上虛弱的身影，令粉絲不捨落淚。此外，阿里也公開了剛出生的雙胞胎照片，男嬰們穿著印有泰迪熊圖案的睡衣，並排躺在毯子上，臉部以愛心符號遮擋。

阿里用瑪麗亞姆的IG發限時動態證實，瑪麗亞姆生產後不久身亡。（圖/翻攝自IG）

這起事件引發了社交媒體上的廣泛關注，阿里雖未公開妻子的具體死因，但粉絲們紛紛湧入留言，表達對這個家庭的關心與祝福，並對瑪麗亞姆的突然離世表示哀悼，並對她的家人表達支持。阿里在聲明中強調，目前雙胞胎的健康狀況穩定，希望大家能避免散播虛假謠言，並為他們的家庭祈禱。

