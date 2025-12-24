巴基斯坦5警遭伏擊奪命 反恐部隊擊殺8名TTP武裝分子

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省，23日發生武裝分子伏擊警察巡邏車輛事件，造成5名警察喪生，攻擊者並焚燬車輛。 圖：翻攝「X」@OSINT_Pak_

[Newtalk新聞] 巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）的卡拉克區（Karak district），23日發生武裝分子伏擊警察巡邏車輛事件，造成5名警察喪生，攻擊者並焚燬車輛。隨後，警方與反恐部門發起聯合行動，在該區擊斃8名武裝恐怖分子，展現政府消滅恐怖主義的決心。

根據了解，事件發生的卡拉克區因富含石油與天然氣資源，成為敏感「地區」。5名警察在例行巡邏勤務途中遭遇伏擊，武裝分子先以爆炸裝置攻擊警察車輛，隨後開火射擊，導致5名警察當場身亡。「巴基斯坦塔利班運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP，簡稱「巴塔」）組織在事發後宣稱對此攻擊負責。

巴基斯坦警方與政府反恐部門（CTD）立即展開追捕行動，成功擊斃8名武裝分子。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）譴責暴力攻擊，讚揚警方在反恐戰線的前線角色，重申政府對恐怖分子絕不寬貸。

「巴基斯坦塔利班運動」為巴基斯坦的一個伊斯蘭主義準軍事組織，被聯合國安理會、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、美國政府、英國政府和加拿大政府等列入恐怖主義組織名單；組織意圖仿效塔利班在巴基斯坦建立伊斯蘭神權國家。主要活躍在巴基斯坦西北部的開伯爾-普什圖省和俾路支省（Balochistan）區域。近期包括拉基瑪瓦邊疆區（Frontier Region Lakki Marwat）的自殺炸彈攻擊與漢古區（Dargai）的檢查站槍擊案，都被認為是該組織的武裝暴力。巴基斯坦政府呼籲民眾保持警惕，報告可疑活動，以防範進一步威脅。

