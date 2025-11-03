巴基斯坦50億美元中國製潛艦軍購案 首艘料明年服役

（中央社北京3日綜合外電報導）巴基斯坦海軍最高指揮官向中國官媒表示，巴國首艘中國設計潛艦預計將於明年服役，此舉將強化北京抗衡區域對手印度的能力，並延伸其對中東地區的影響力。

路透社報導，巴基斯坦海軍參謀長艾希拉夫（Naveed Ashraf）在「環球時報」昨天刊出的專訪指出，依據雙方協議，伊斯蘭馬巴德將在2028年前接收8艘「漢果爾級」（Hangor-class）潛艦，相關計畫「進展順利」。他並表示，這批潛艦將提升巴基斯坦在北阿拉伯海及印度洋的巡邏能力。

這項中國潛艦合作案進度曝光之際，巴基斯坦空軍5月曾動用中國製殲-10戰機，擊落一架法國生產的印度空軍飆風（Rafale）戰鬥機。這起交火事件發生在兩個擁核鄰國之間，令軍事界多感意外，也引發外界對西方軍備與中國裝備優劣的討論。

根據這項潛艦協議——據報總值高達50億美元——首4艘柴油電力攻擊潛艦將於中國建造，剩餘艘數則移至巴基斯坦組裝，以增進這個南亞國家的技術實力。巴基斯坦至今已在中國湖北省一處船廠，將3艘潛艦下水進入長江。

艾希拉夫對「環球時報」表示：「中國生產的各型平台及裝備一直以來既可靠，又具科技水準，非常符合巴基斯坦海軍作戰需求。」環球時報是中國人民日報發行的報紙。

他並提到：「隨著現代戰爭的演變，無人載具、人工智慧及先進電戰系統等新興科技的重要性日增。巴基斯坦海軍正專注於這些技術領域，並積極探索與中國進一步合作。」

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）資料，近年來巴基斯坦一直是中國最大武器買家，2020至2024年間，巴國採購佔中國軍武出口總額超過6成的武器。

除大規模軍售外，北京也大力投資發展通往阿拉伯海的連結，推動一條自中國新疆延伸至巴基斯坦瓜達爾（Gwadar）深水港、全長達3000公里的經濟走廊。

這條中巴經濟走廊，是習近平「一帶一路」旗艦基礎建設計畫的一環，目的在為全球最大能源進口國中國鋪設一條繞過馬六甲海峽的新運輸通道，直接從中東引進能源，避免這個位於馬來西亞與印尼間具有戰略意義、戰時可能被封鎖的海上要衝。

此外，這一倡議進一步擴大中國對阿富汗、伊朗及中亞影響力，並因與緬甸軍政府的密切關係及與孟加拉關係友好，形同對印度形成包圍態勢。

目前，印度海軍擁有3艘自製核動力潛艦，以及向外採購或數十年來與法國、德國與俄羅斯聯合開發的3型柴油電力攻擊潛艦。

艾希拉夫表示：「（與中國的）這項合作不限於裝備本身，更體現雙方共享戰略觀點、互信基礎與長久夥伴關係。」

「預計未來十年，這項關係將不斷深化，涵蓋造艦、訓練，也包括提升協同作戰能力、科研、技術交流與產業合作。」（編譯：陳政一）1141103