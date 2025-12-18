巴塞隆納巡演空檔拍MV 告五人12小時挑戰體力極限

天團告五人世界巡演持續推進之際，再為歌迷送上驚喜，日前釋出廣受歌迷喜愛的浪漫神曲〈從沒去過巴塞隆納〉MV，拍攝地點選在西班牙巴塞隆納，正是告五人去年前往當地演出期間完成，行程緊湊之下，團隊特地挪出時間拍攝，從清晨一路拍到傍晚，一天內走訪多處城市地標，包括聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋，以及受傷的星星傾斜鐵塔等景點，整整拍攝約12小時，對體力與專注力都是不小考驗。

團員們表示，印象最深刻的畫面之一，是在高第代表作之一的聖家堂對面高處取景，俯瞰整座巴塞隆納市景，壯闊視野讓人驚豔。舊城區的拍攝同樣留下深刻回憶，歷史悠久的建築與中世紀風格街道，讓人彷彿置身不同時空，哲謙笑說，拍攝過程中常有「一邊工作、一邊散步」的錯覺；犬青則對當地美食印象深刻，大讚火腿非常好吃。

談及拍攝過程，哲謙坦言壓力不小，部分畫面只有一次拍攝機會，錯過便無法重來，整個團隊始終保持高度專注，加上期間目睹路人遭竊慌張求助的情況，讓團員們更加提高警覺，街頭取景時，只要導演喊卡，團員便迅速回到工作狀態，力求在有限時間內完成畫面。哲謙也笑說，自己隨身攜帶長直傘，算是多一層防備。

告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》世界巡演自8月展開，橫跨14座城市、共22場演出，2026 年初，巡演將前往新加坡與吉隆坡，新加坡場次開賣即完售，加場後仍迅速售罄；吉隆坡則連續兩晚開唱，官方也預告，2026 年告五人將陸續前往吉隆坡、新加坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦演出，持續拓展巡演版圖。

