巴塞隆納政府封鎖北側山區 防止非洲豬瘟擴散至養豬場

西班牙警方拉起封鎖線，禁止民眾進入科塞羅拉自然公園，大批無人機與警犬，在山區尋找野豬活動足跡；因為官員懷疑，可能是野豬吃下受污染的食物感染非洲豬瘟，警告可能因為公園間的野豬群移動而擴散。公園住戶被要求繫緊家犬、禁止接近水源，並立即通報任何野豬蹤跡。

為什麼野豬是非洲豬瘟重要防線？ 染疫風險與影響一次看

當地居民拉梅洛說：「現在不能去那邊，還得把狗綁好，以防牠跑去水邊，我們也不能去運動，不過我們會想辦法適應。」

這次封鎖也勾起部分居民對2020年的新冠疫情封城的回憶，並質疑野豬數量早已失控；由於非洲豬瘟沒有疫苗，政府強化消毒站，無論巡山警力或軍事單位車輛，都必須逐一消毒後才能離開封鎖區。

當地居民羅德里格茲表示，「這情況讓我想起疫情時期，這都是因為早就沒人管野豬，以前還有獵人控制，現在完全沒管理。」

西班牙是歐盟最大豬肉出口國，每年出口數十億歐元豬肉，專家指出，若疫情擴大到養殖場，不僅將造成大規模撲殺，更可能被主要買家：包括英國、中國、日本全面暫停進口。英國與中國，目前已針對受影響地區，啟動限制措施。

塞爾利亞獸醫公會會長桑契斯說：「非洲豬瘟對養豬產業，會造成巨大的經濟衝擊，雖然不會傳染給人，但對豬隻的死亡率極高，能造成極為龐大的損失。」

目前西班牙政府已全面加強農場檢測與隔離措施，強調尚未在家豬身上發現病例，但是否能阻擋病毒突破防線，將是未來數週全球豬肉市場高度關注的焦點。

