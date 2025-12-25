巴塞隆納港將興建南歐最大咖啡碼頭

根據英國航運相關網站引述，西班牙巴塞隆納港近期宣布重大港埠建設計畫，將在港區內興建南歐最先進的咖啡專用碼頭，進一步強化該港作為地中海區域咖啡物流樞紐地位。該工程由巴塞隆納國際碼頭（BIT）負責建設，是由國際物流企業SGS與Masiques共同投資的合資公司推動。

這項新咖啡碼頭總投資額約三千萬歐元，其中巴塞隆納自由港區財團（CZFB）出資二千萬歐元、巴塞隆納港出資一千萬歐元，用以支援BIT現有設施搬遷與擴建。未來碼頭將坐落於港區Rondadel Port第六區近五萬三千三百八十平方公尺用地上，並由CZFB取得長達五十年管理經營權。新設施規劃包括兩座倉庫、辦公與服務區及貨車裝卸區域，建築總面積約二萬七千四百七十七平方公尺。