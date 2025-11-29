巴塞隆納郊區2野豬死亡 時隔31年西班牙再爆非洲豬瘟

西班牙的地方公共媒體28日，以頭條報導著非洲豬瘟的最新疫情，2頭死亡野豬確診非洲豬瘟。

西班牙主播報導指出，「各位觀眾午安，相隔31年，非洲豬瘟又再度出現在我們國家，這是今天的新聞焦點。」

野豬在巴塞隆納郊區發現，國內防檢署緊急宣布，西班牙豬肉與製品29日起禁止輸入，從國外攜入最重罰百萬元，快遞貨運輸入最重判7年。西班牙每年輸台的豬肉在1、2萬公噸左右，是第二大豬肉進口國，在確診後英國中國等國家都宣布禁止輸入，防檢署指出從邊境檢測發現，中國豬肉製品非洲豬瘟核酸陽性率仍高。

農業部防檢署組長高黃霖表示，「大概佔所有陽性裡面的大概8成到9成，都是中國大陸的，顯示出說它雖然沒有通報疫情，但是從這個監測來看，它應該是有一些疫情的。」

不只西班牙，韓聯社25日報導，忠清南道出現首例非洲豬瘟病例，也是南韓今年第6例，官方將全國防疫，提升至最高的「嚴重等級」。針對西班牙在野豬驗出病毒，學者指出這是讓全球防疫圈都「倒吸一口氣的訊號」，代表病毒已在環境活動，非單點事件。

台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧指出，「我們看到就是很擔心，其實在歐洲地區你要防堵非洲豬瘟其實是很辛苦的，因為它土地相連，如果一旦你的國家野豬有確診，其實你要去阻絕它很困難。」

李淑慧指出，台灣不像西班牙或南韓，與其他國家土地接壤，野豬從別的國家帶著病毒入侵的風險較低，但四面環海的台灣，最擔心的民眾攜入寄入與走私，她自始至終都呼籲禁止廚餘養豬，儘管中央已經提出分階段禁止，但她認為只要一鍋煮不夠、一車未清洗、一次跨場共用容器，廚餘養豬就是一條「病毒的高速公路」。