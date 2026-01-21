巴奈罕曝老公甜蜜合照每年背35公斤上山回部落背後原因曝光

巴奈、老公那布參與「內本鹿回家」行動。（巴奈提供）

巴奈以專輯《愛，不到》入圍第 32 屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」，並在 2024 年以《夜婆》專輯獲得金曲獎「最佳台語專輯獎」，近來發行最新專輯《來了》。專輯為她多年身歷各種社會爭議與行動間，由外向內探索的反思之作，巴奈將《來了》的英文翻譯以布農語「Minsumin」命名，專輯名稱沒有主詞，不指向何事何地，是一種動態，等著聽眾去賦予真實的意義。

巴奈過去幾乎每一年都會參與伴侶那布家族的台東延平鄉霍松安家屋重建隊所發起的「內本鹿回家」行動，翻過海拔超過 2000 公尺的山頭，才能抵達深藏在鹿野溪流域的舊部落。在過去二十幾年間，陸續進行家屋重建、其他聚落與家族傳統領域的探勘，近幾年更試圖嘗試恢復土地耕作與小米種植，找回與祖居地的連結。最新主打單曲〈Uninang，平安〉，便是獻給所有「內本鹿回家」行動的參與者。而巴奈團隊也將過往「內本鹿回家」行動的紀實影音，剪輯成〈Uninang，平安〉MV，期待透過影像，讓大眾更能理解「內本鹿回家」的精神。

「內本鹿」是布農族遷徙的最南界，1941 年日本政府大規模的強迫內本鹿布農族往淺山平原遷移。2001 年開始，霍松安家屋重建隊開始發起「內本鹿回家」行動，憑藉著日治時代留下來的少數資料，參考族中長輩對山林的記憶，經過四次尋山踏水的探勘，終於在 2002 年找到耆老一再述說的家。爾後，在有限的人力與時間下，克服劇烈天候變化，僅僅靠人力運輸與現場採集，重建了已經只剩斷垣殘壁的家屋。他們也發起「長住計畫」，今年邁入第 24 年，此計畫推動族人在內本鹿祖居「長住三個月」，目標將此地發展為自然人文轉型正義的示範區。

巴奈、老公那布參與「內本鹿回家」行動。（巴奈提供）

對於巴奈而言，單曲〈Uninang，平安〉，是放手也是祝福。她表示：「『離開』與『回去』是同義詞，就像因為分別才有重逢。」不分男女老幼，霍松安返家隊伍總是背著超過 40 公斤背包，逐年行走在難測的天候與風雨毀敗的山路間，以一個月的世俗分離，去追尋與自身文化與精神的重聚。歌曲尾聲的「Uninang」是相見無恙的感謝；「Minhumisang」是對無知未來的祝福。

巴奈將「內本鹿回家」行動的點滴寫在自傳《巴奈回家： 凱道．二二八公園的二六四四天》，今年透過發表〈Uninang，平安〉MV，用影像生動呈現「內本鹿回家」行動的歷程。MV 裡可看見巴奈與霍松安家屋重建隊一行人背著登山裝備，走在雜草叢生、沒有道路的深山裡，披荊斬棘的匍匐前行，甚至攀爬岩壁一步一步左右移動。他們為了尋根、重建祖居並推動自然人文轉型的目標，不畏懼任何困難；影像中也記錄其他族群的友人們 Kaviaz，和家族成員一起在祖居裡度過夜晚，他們分工合作進行食物採集、砍柴、炊煮，彼此照應，烤同一團火吃同一鍋飯，相知相惜。

巴奈也分享，〈Uninang，平安〉歌曲裡的一句歌詞「睡夢中驚醒 毀壞的 很靠近」，其實是因為曾經有一年巴奈沒有參與上山，老公那布獨自與族人前往。隊伍出發的那晚，巴奈做了惡夢，夢到一個棺材內躺的是那布的媽媽，而巴奈在家裡獨自辦喪事，夢裡的自己在想「為什麼兄弟姐妹們都不見了？ 」要開門出去找人，但一開門卻被封起來， 然後就醒來了。她醒來後非常不安，會思考「是不是山上發生有什麼事？」於是產生這首歌曲的創作靈感。

今年霍松安家屋重建隊於 1 月 20 日 展開一年一度的「內本鹿回家」行動，並在祖居居住三個月。去年巴奈背了 39 公斤的行李上山，由於返回內本鹿的路線，許多地段並沒有既定道路，需要以各種姿勢前進，邊走邊開拓可行的路線，為了安全考量，巴奈希望未來可以練習「斷捨離」，行囊只要背到 15 公斤就好。但巴奈笑說：「覺得自己今年應該還是會猶豫不決，有很多東西想帶，今年應該還是至少會帶近 35 公斤的行囊上山。」2025 年從上一趟「內本鹿回家」行動返家後，這一年巴奈更認真地鍛鍊自己的體能，像是慢跑、瑜伽等等，希望讓今年的路途上更加安全。

